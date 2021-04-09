Космический корабль «Ю. А. Гагарин» пристыковался к МКС
Корабль «Союз МС-18», на борту которого находятся три члена экипажа, пристыковался к модулю «Рассвет» МКС, сообщает пресс-служба ГК «Роскосмос».
В состав космической миссии вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Перейти на МКС они смогут после того, как будет выровнено давление.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был осуществлён с 31-й площадки космодрома Байконур 9 апреля в 10:42 по московскому времени, сообщает RT. Пилотируемый корабль «Союз МС-18» назвали «Ю. А. Гагарин» в честь 60-летия первого в истории полёта человека в космос.
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