Космический корабль «Ю. А. Гагарин» пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-18», на борту которого находятся три члена экипажа, пристыковался к модулю «Рассвет» МКС, сообщает пресс-служба ГК «Роскосмос».

В состав космической миссии вошли российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай. Перейти на МКС они смогут после того, как будет выровнено давление.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был осуществлён с 31-й площадки космодрома Байконур 9 апреля в 10:42 по московскому времени, сообщает RT. Пилотируемый корабль «Союз МС-18» назвали «Ю. А. Гагарин» в честь 60-летия первого в истории полёта человека в космос.

