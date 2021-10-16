Названа причина потери ориентации МКС

Временная потеря ориентации Международной космической станции (МКС) в пространстве была вызвана наземной процедурой. Об этом стало известно из записи разговора экипажа станции с Землей, которые транслирует NASA.

В сообщении отмечается, что проблема была вызвана не техническими неполадками. При этом в NASA заверили, что продолжают готовиться к расстыковке «Союз МС-18» в плановом режиме.

Напомним, инцидент произошел при тестировании двигателей корабля «Союз». МКС повернулась на 57 градусов. Ситуацию удалось исправить двигателям российского сегмента станции. По данным Роскосмоса, это не было опасно для членов экипажа.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев усомнился в международном успехе полета «киноэкипажа», который намерен снять фильм «Вызов» на МКС. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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