Названа дата пуска китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13»

Пуск космического корабля «Шэньчжоу-13» к орбитальной станции Китая состоится 16 октября. Об этом сообщил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» доставили на стартовую площадку

«Мы собираемся осуществить пуск 16 октября в 00:23 по местному времени (15 октября 19:23 мск - НСН)», — приводит сообщение ТАСС.

Корабль стартует с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, на орбиту его выведет ракета-носитель «Чанчжэн-2-эф» (CZ-2F).

Как отметил Линь Сицян, во время нахождения на орбите космонавты совершат два или три выхода в открытый космос и несколько научных исследований.

«Шэньчжоу-13» и ракету CZ-2F 7 октября доставили на стартовую площадку космодрома Цзюцюань, напоминает RT. Дата и время запуска космического корабля не уточнялись.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КосмосКосмический КорабльКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры