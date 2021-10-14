Названа дата пуска китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13»
Пуск космического корабля «Шэньчжоу-13» к орбитальной станции Китая состоится 16 октября. Об этом сообщил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.
«Мы собираемся осуществить пуск 16 октября в 00:23 по местному времени (15 октября 19:23 мск - НСН)», — приводит сообщение ТАСС.
Корабль стартует с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, на орбиту его выведет ракета-носитель «Чанчжэн-2-эф» (CZ-2F).
Как отметил Линь Сицян, во время нахождения на орбите космонавты совершат два или три выхода в открытый космос и несколько научных исследований.
«Шэньчжоу-13» и ракету CZ-2F 7 октября доставили на стартовую площадку космодрома Цзюцюань, напоминает RT. Дата и время запуска космического корабля не уточнялись.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru