Названа дата пуска китайского пилотируемого корабля «Шэньчжоу-13»

«Мы собираемся осуществить пуск 16 октября в 00:23 по местному времени (15 октября 19:23 мск - НСН)», — приводит сообщение ТАСС.

Корабль стартует с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, на орбиту его выведет ракета-носитель «Чанчжэн-2-эф» (CZ-2F).

Как отметил Линь Сицян, во время нахождения на орбите космонавты совершат два или три выхода в открытый космос и несколько научных исследований.

«Шэньчжоу-13» и ракету CZ-2F 7 октября доставили на стартовую площадку космодрома Цзюцюань, напоминает RT. Дата и время запуска космического корабля не уточнялись.

