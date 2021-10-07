Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» доставили на стартовую площадку
Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» и ракету-носитель Long March-2F Y13 (CZ-2F Y13) доставили на стартовую площадку космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщается в официальном WeChat-аккаунте Программы пилотируемых полетов Китайского национального космического управления (CNSA).
«Объекты и оборудование на стартовой площадке находятся в нормальном состоянии», — цитирует заявление ТАСС.
Отмечается, что в ближайшее время планируется финальная проверка перед запуском корабля к главному модулю китайской космической станции, выведенному на орбиту в апреле. Дата и время пуска пока не объявлены, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» доставили на стартовую площадку
- Экс-глава Литвы назвал условие возвращения Крыма в состав Украины
- СМИ обвинили «российских хакеров» в атаках на правительственные сайты США
- Политолог Рар: Европа проиграла в борьбе с «Северным потоком-2»
- Гинцбург назвал сроки начала испытаний единой вакцины от гриппа и COVID-19
- МВД РФ одобрило правила выезда детей за рубеж
- В Кремле сообщили, как Путин отпразднует свое 69-летие
- Financial Times: цены на газ резко снизились после слов Путина о поставках
- Грушко назвал высылку российских дипломатов отменой прежних заверений НАТО
- Синоптики прогнозируют морозную погоду в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru