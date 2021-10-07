Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» доставили на стартовую площадку

Пилотируемый корабль «Шэньчжоу-13» и ракету-носитель Long March-2F Y13 (CZ-2F Y13) доставили на стартовую площадку космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Об этом сообщается в официальном WeChat-аккаунте Программы пилотируемых полетов Китайского национального космического управления (CNSA).

«Объекты и оборудование на стартовой площадке находятся в нормальном состоянии», — цитирует заявление ТАСС.

Отмечается, что в ближайшее время планируется финальная проверка перед запуском корабля к главному модулю китайской космической станции, выведенному на орбиту в апреле. Дата и время пуска пока не объявлены, сообщает RT.

