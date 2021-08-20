Назван способ превратить Марс во вторую Землю

Сброс астероида на Марс является наилучшим вариантом разогреть и наполнить атмосферу планеты большим количеством летучих веществ, сообщает «Прайм» со ссылкой на сотрудника астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслава Авдеева.

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По его словам, заменить магнитное поле Красной планеты позволит электромагнит. Как отмечает эксперт со ссылкой на расчеты специалистов, необходимо четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию 2,5-километрового астероида и направить его на Марс. При этом одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 км и глубиной 50 метров.

Что касается электромагнитного поля планеты, то Авдеева сослался на идею сотрудников NASA разместить недалеко от Марса электромагнит величиной 2 Тесла.

Ранее специалисты конструкторского бюро «Арсенал», входящего в госкорпорацию Роскосмос, предложили создать атомную электростанцию на будущей российской базе на Марсе.

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ФОТО: YONHAP/EPA
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