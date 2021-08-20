Назван способ превратить Марс во вторую Землю

По его словам, заменить магнитное поле Красной планеты позволит электромагнит. Как отмечает эксперт со ссылкой на расчеты специалистов, необходимо четыре ядерных двигателя, чтобы за несколько десятков лет изменить траекторию 2,5-километрового астероида и направить его на Марс. При этом одного такого астероида хватило бы, чтобы растопить озеро льда радиусом 150 км и глубиной 50 метров.

Что касается электромагнитного поля планеты, то Авдеева сослался на идею сотрудников NASA разместить недалеко от Марса электромагнит величиной 2 Тесла.

Ранее специалисты конструкторского бюро «Арсенал», входящего в госкорпорацию Роскосмос, предложили создать атомную электростанцию на будущей российской базе на Марсе.

