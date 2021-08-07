Perseverance не собрал образец грунта с Марса
Марсоход Perseverance не смог собрать образец планетарного грунта Красной планеты. Об этом сообщает NASA.
«Данные, отправленные на Землю Perseverance, показывают, что во время первой попытки отбора проб не было собрано никаких горных пород», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте космического агентства.
Согласно переданным от аппарата данным, система отбора проб работала, однако телеметрия показала отсутствие грунта в пробирке по итогам операции.
В NASA подчеркнули, что анализом ситуации займется специальная группа.
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