NASA: Запуск Starliner к МКС пройдет не ранее 5 июня

Путь от Земли до космической станции займет около суток. Пуск Starliner с астронавтами с космодрома на мысе Канаверал был отменен 1 июня за несколько минут до старта. По предварительным данным, причиной сбоя стала неполадка в работе оборудования, контролирующего последовательность наземных операций при запуске.

Ранее в Роскосмосе заявили, что Россия может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

