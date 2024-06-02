NASA: Запуск Starliner к МКС пройдет не ранее 5 июня

Следующая попытка первого пилотируемого запуска к Международной космической станции космического корабля Starliner американской корпорации Boeing планируется не ранее 5 июня, сообщает NASA.

Корабль Starliner пристыковался к МКС

Путь от Земли до космической станции займет около суток. Пуск Starliner с астронавтами с космодрома на мысе Канаверал был отменен 1 июня за несколько минут до старта. По предварительным данным, причиной сбоя стала неполадка в работе оборудования, контролирующего последовательность наземных операций при запуске.

Ранее в Роскосмосе заявили, что Россия может продлить эксплуатацию МКС после 2028 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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