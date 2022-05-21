Корабль Starliner пристыковался к МКС

Космический корабль Starliner с полезными грузами произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС) спустя сутки после старта, трансляция велась на сайте NASA.

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Стыковка разработанного компанией Boeing аппарата с орбитальной станцией произошла в пятницу в 20:28 по времени Восточного побережья США (03:28 21 мая мск) в автономном режиме. Двумя часами ранее Starliner, произведя несколько коррекционных маневров, сблизился с МКС примерно на 400 м и медленно начал приближаться к цели.

Планировалось, что космический корабль пристыкуется к МКС в 02:10 мск, однако стыковку отложили из-за нескольких технических неполадок.

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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:NASAКосмический КорабльМКС
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