Корабль Starliner пристыковался к МКС
Космический корабль Starliner с полезными грузами произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС) спустя сутки после старта, трансляция велась на сайте NASA.
Стыковка разработанного компанией Boeing аппарата с орбитальной станцией произошла в пятницу в 20:28 по времени Восточного побережья США (03:28 21 мая мск) в автономном режиме. Двумя часами ранее Starliner, произведя несколько коррекционных маневров, сблизился с МКС примерно на 400 м и медленно начал приближаться к цели.
Планировалось, что космический корабль пристыкуется к МКС в 02:10 мск, однако стыковку отложили из-за нескольких технических неполадок.
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