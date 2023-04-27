Глава NASA обозначил сроки сведения МКС с орбиты
27 апреля 202321:44
Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон рассказал о сроках сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты.
По его словам, срок службы МКС подходит к концу. Нельсон уточнил, что станцию сведут с орбиты в 2030-2031 годах.
Глава NASA сообщил, что после этого на орбите будут работать частные коммерческие станции.
Нельсон рассказал о сроках запуска миссии Artemis 3 на Луну. Он пообещал, что это произойдет в конце 2025 года или в 2026-м, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru