Глава NASA обозначил сроки сведения МКС с орбиты

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон рассказал о сроках сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты.

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По его словам, срок службы МКС подходит к концу. Нельсон уточнил, что станцию сведут с орбиты в 2030-2031 годах.

Глава NASA сообщил, что после этого на орбите будут работать частные коммерческие станции.

Нельсон рассказал о сроках запуска миссии Artemis 3 на Луну. Он пообещал, что это произойдет в конце 2025 года или в 2026-м, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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