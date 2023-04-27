Глава NASA обозначил сроки сведения МКС с орбиты

По его словам, срок службы МКС подходит к концу. Нельсон уточнил, что станцию сведут с орбиты в 2030-2031 годах.

Глава NASA сообщил, что после этого на орбите будут работать частные коммерческие станции.

Нельсон рассказал о сроках запуска миссии Artemis 3 на Луну. Он пообещал, что это произойдет в конце 2025 года или в 2026-м, передает «Радиоточка НСН».

