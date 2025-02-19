NASA: Вероятность столкновения астроида 2024 YR4 с Землей выросла до 3,1%
Вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году увеличилась до 3,1%, сообщил центр по изучению объектов, сближающихся с планетой, который принадлежит NASA.
Американское космическое агентство до этого сообщало, что вероятность столкновения этого астероида с Землей выросла с одного до 2,3%.
В конце января NASA сообщило, что открытый в декабре прошлого года YR4 пока является единственным астероидом, вероятность столкновения которого с Землей более процента. Отмечалось, что его диаметр может достигать 90 метров.
Ранее генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев в разговоре с НСН рассказал, что при столкновении с Землей астероид YR4 размером с футбольное поле может выжечь территорию до двух тысяч квадратных километров, передает «Радиоточка НСН».
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