NASA: Вероятность столкновения астроида 2024 YR4 с Землей выросла до 3,1%

Вероятность столкновения недавно открытого астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году увеличилась до 3,1%, сообщил центр по изучению объектов, сближающихся с планетой, который принадлежит NASA.

Американское космическое агентство до этого сообщало, что вероятность столкновения этого астероида с Землей выросла с одного до 2,3%.

В конце января NASA сообщило, что открытый в декабре прошлого года YR4 пока является единственным астероидом, вероятность столкновения которого с Землей более процента. Отмечалось, что его диаметр может достигать 90 метров.

Ранее генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев в разговоре с НСН рассказал, что при столкновении с Землей астероид YR4 размером с футбольное поле может выжечь территорию до двух тысяч квадратных километров, передает «Радиоточка НСН».

