NASA: у побережья Флориды приводнился космический корабль Dragon

Непилотируемый аппарат ознаменовал возвращение 25-й контрактной миссии компании по доставке грузов на Международную космическую станцию для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Корабль доставил на Землю около 1814 килограммов ценных научных экспериментов и другого груза.

Напомним, фигурка Чебурашки станет индикатором невесомости корабля «Союз МС-22». Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», старт пилотируемой экспедиции с плющевым мульт-героем на Международную космическую станцию состоится в сентябре.

