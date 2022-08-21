NASA: у побережья Флориды приводнился космический корабль Dragon
В США у побережья штата Флорида приводнился многоразовый грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX, сообщает NASA.
Непилотируемый аппарат ознаменовал возвращение 25-й контрактной миссии компании по доставке грузов на Международную космическую станцию для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Корабль доставил на Землю около 1814 килограммов ценных научных экспериментов и другого груза.
Напомним, фигурка Чебурашки станет индикатором невесомости корабля «Союз МС-22». Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», старт пилотируемой экспедиции с плющевым мульт-героем на Международную космическую станцию состоится в сентябре.
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