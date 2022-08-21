NASA: у побережья Флориды приводнился космический корабль Dragon

В США у побережья штата Флорида приводнился многоразовый грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX, сообщает NASA.

В NASA рассчитывают на продолжение программы перекрестных полетов к МКС после 2024 года

Непилотируемый аппарат ознаменовал возвращение 25-й контрактной миссии компании по доставке грузов на Международную космическую станцию для Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Корабль доставил на Землю около 1814 килограммов ценных научных экспериментов и другого груза.

Напомним, фигурка Чебурашки станет индикатором невесомости корабля «Союз МС-22». Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», старт пилотируемой экспедиции с плющевым мульт-героем на Международную космическую станцию состоится в сентябре.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Соцсети/NASA
ТЕГИ:СШАКосмосNASA
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры