NASA сочло выгодным продолжить работу в РФ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, несмотря на предложение Государственного департамента, не сократит численность своих работников в России. При этом, предположительно, NASA продолжит деятельность в РФ в рамках только одного проекта - Международной космической станции.

Об этом рассказал «Вечерней Москве» старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Московского государственного университета Марат Абубекеровю. При этом, по его словам, NASA намеревались к 2024 году завершить сотрудничество с «Роскосмосом» и по проекту МКС.

В NASA рассчитывают на продолжение программы перекрестных полетов к МКС после 2024 года

По оценке специалиста, позиция американской стороны поменялась, поскольку они поняли к каким потерям может привести разрыв сотрудничества в этом плане. В этом случае США ставят под вопрос собственную непилотируемую космонавтику. Экономические прикидки показали, что от сотрудничества с РФ выгоднее не отказываться.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» в среду, 5 октября американский космический корабль Crew Dragon с россиянкой Анной Кикиной стартовал с мыса Канаверал в рамках программы обменных полетов к МКС.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:КосмосМКСНаса
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