NASA сочло выгодным продолжить работу в РФ

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, несмотря на предложение Государственного департамента, не сократит численность своих работников в России. При этом, предположительно, NASA продолжит деятельность в РФ в рамках только одного проекта - Международной космической станции.

Об этом рассказал «Вечерней Москве» старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Московского государственного университета Марат Абубекеровю. При этом, по его словам, NASA намеревались к 2024 году завершить сотрудничество с «Роскосмосом» и по проекту МКС.