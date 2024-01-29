Женщина-космонавт из Белоруссии отправится на МКС весной
Полет белорусской женщины-космонавта на российский сегмент Международной космической станции (МКС) запланирован на весну нынешнего года. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе проходящего в Санкт-Петербурге заседания Высшего совета Союзного государства.
В настоящее время идет подготовка к полету, передает «Интерфакс».
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что белорусская космонавт Марина Василевская включена в основной экипаж для полета на МКС весной. Командиром корабля назначен российский космонавт Олег Новицкий. В состав экипажа включен и астронавт NASA Трейси Дайсон. В качестве дублера Василевской готовится к полету космонавт из Белоруссии Анастасия Ленкова.
Василевская и Новицкий готовятся к короткому полету, они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24».
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