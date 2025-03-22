NASA решило не отправлять первых женщину и афроамериканца на Луну
NASA отказалось от обещания отправить на Луну первую женщину и первого темнокожего человека. Об этом сообщает газета The Guardian.
Ранее это было центральным элементом программы «Артемида», нацеленной на возвращение человека на Луну к 2027 году — впервые за более чем 50 лет.
The Guardian заметила, что соответствующая формулировка исчезла со страницы программы «Артемида» на официальном сайте NASA.
Представитель NASA Аллард Бейтель пояснил, что удаление этого фрагмента связано с указом президента США, направленным на ликвидацию практик, связанных с разнообразием, равенством и инклюзивностью (DEI), в федеральных агентствах.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев заявил НСН, что весь проект отправки экспедиций на Марс надо начинать с нуля, а его разработка займет не меньше 30 лет при должном финансировании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru