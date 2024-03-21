NASA раскрыло причину отмены запуска «Союза МС-25»
Обратный отсчёт до пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-25» был остановлен примерно за 20 секунд до старта. Об этом заявили в ходе трансляции, которую вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ведущий трансляции указал, что это произошло из-за того, что двигатели ракеты не включились в расчётное время.
«Кабель-мачта отошла от ракеты, однако включения двигателей не произошло... В результате автоматика отменила пуск», - указали в NASA.
Ранее в американском космическом управлении заявили, что следующая попытка пуска «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-25» будет не раньше 23 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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