NASA раскрыло причину отмены запуска «Союза МС-25»

Ведущий трансляции указал, что это произошло из-за того, что двигатели ракеты не включились в расчётное время.

«Кабель-мачта отошла от ракеты, однако включения двигателей не произошло... В результате автоматика отменила пуск», - указали в NASA.

Ранее в американском космическом управлении заявили, что следующая попытка пуска «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-25» будет не раньше 23 марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

