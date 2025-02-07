NASA продолжит работу со всеми партнерами после смены главы «Роскосмоса»

Там указали, что продолжат работать со всеми международными партнерами для обеспечения безопасной работы астронавтов и космонавтов, живущих на борту Международной космической станции.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Юрий Борисов указом президента РФ Владимира Путина был освобожден от должности гендиректора «Роскосмоса». Его место займет заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов. Моисеев считает, что при Баканове ситуация в российской космонавтике не станет лучше.

Баканов не сможет принципиально изменить российскую космонавтику, поскольку структура госуправления касаемо корпорации крайне неэффективна, заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН.

