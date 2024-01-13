NASA представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
13 января 202403:27
NASA и компания Lockheed Martin представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59. Трансляция велась на сайте агентства.
Воздушное судно презентовали в Калифорнии на территории завода Lockheed Martin. Сборку X-59 завершили в 2021 году, ранее его показывали публике в неокрашенном виде.
Самолет X-59 создан в рамках программы Quesst. Ожидается, что воздушное судно будет достигать скорости в 1488 километров в час и не вызывать хлопков, сопряженных со сверхзвуковым полетом, благодаря дизайну своей конструкции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru