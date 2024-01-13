NASA представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

Воздушное судно презентовали в Калифорнии на территории завода Lockheed Martin. Сборку X-59 завершили в 2021 году, ранее его показывали публике в неокрашенном виде.

Самолет X-59 создан в рамках программы Quesst. Ожидается, что воздушное судно будет достигать скорости в 1488 километров в час и не вызывать хлопков, сопряженных со сверхзвуковым полетом, благодаря дизайну своей конструкции.

