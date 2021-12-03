NASA подписало три соглашения с компаниями на разработку космических станций

Среди компаний - Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman. NASA планирует потратить на создание проектов станций $415,6 млн.

Отмечается, что в будущем эти станции заменят МКС. Станции будут предназначены как для государственного использования, так и для использования частными предприятиями.

