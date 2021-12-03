NASA подписало три соглашения с компаниями на разработку космических станций
Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало три соглашения с частными компаниями США на разработку проектов космических станций. Об этом сообщает «Интерфакс».
Среди компаний - Nanoracks, Blue Origin и Northrop Grumman. NASA планирует потратить на создание проектов станций $415,6 млн.
Отмечается, что в будущем эти станции заменят МКС. Станции будут предназначены как для государственного использования, так и для использования частными предприятиями.
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