Российский космонавт рассказал о смысле жизни

Главный смысл человеческой жизни - познание и поддержание гармонии в мире. Такое заявление российский космонавт Александр Калери сделал в ходе VI Всероссийского форума космонавтики и авиации «КосмоСтарт».

Он считает, что работа в космической сфере является замечательной возможностью для достижения гармонии. Калери призвал молодое поколение, которое увлекается космосом, становиться специалистами в различных отраслях. Тогда, по его словам, работа на орбитальной станции будет естественным продолжением работы на Земле.

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Российский космонавт Александр Калери совершил пять полетов в космос. В общей сложности он провел там 769 суток. В настоящее время Калери руководит летно-космическим центром Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. Королева, которая является частью «Роскосмоса».

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ФОТО: РИА Новости
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