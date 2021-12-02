Российский космонавт рассказал о смысле жизни

Главный смысл человеческой жизни - познание и поддержание гармонии в мире. Такое заявление российский космонавт Александр Калери сделал в ходе VI Всероссийского форума космонавтики и авиации «КосмоСтарт».

Он считает, что работа в космической сфере является замечательной возможностью для достижения гармонии. Калери призвал молодое поколение, которое увлекается космосом, становиться специалистами в различных отраслях. Тогда, по его словам, работа на орбитальной станции будет естественным продолжением работы на Земле.