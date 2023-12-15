NASA перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС
Отстыковка грузового корабля Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) произойдет не ранее 18 декабря по московскому времени. Об этом сообщило Национальное управление Соединенных Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Отмечается, что грузовой корабль должен был отстыковаться 16 декабря, однако из-за «неблагоприятных погодных условий» было принято решение перенести дату.
Ранее, 10 ноября, американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Cargo Dragon к МКС. Миллиардер Илон Маск в соцсети Х заявлял, что его компания SpaceX в 2023 году доставит в космос порядка 1600 тонн груза по сравнению с показателем в 400 тонн у остального мира, передает «Радиоточка НСН».
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