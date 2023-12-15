NASA перенесло отстыковку корабля Cargo Dragon от МКС

Отмечается, что грузовой корабль должен был отстыковаться 16 декабря, однако из-за «неблагоприятных погодных условий» было принято решение перенести дату.

Ранее, 10 ноября, американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Cargo Dragon к МКС. Миллиардер Илон Маск в соцсети Х заявлял, что его компания SpaceX в 2023 году доставит в космос порядка 1600 тонн груза по сравнению с показателем в 400 тонн у остального мира, передает «Радиоточка НСН».

