NASA отложило запуск к МКС миссии Crew-8 с россиянином Гребенкиным
Запуск космического корабля Crew Dragon с экипажем Crew-8 на Международную космическую станцию запланировали на утро 3 марта по московскому времени из-за «неблагоприятных погодных условий». Об этом сообщает NASA.
«NASA и компания SpaceX теперь нацелены на запуск экипажа Crew 8 к МКС не раньше 23.16 по времени Восточного побережья США 2 марта (7.16 мск 3 марта)», — указали в космическом агентстве.
Ранее запуск планировался на 22 февраля, позже его перенесли на 28 февраля, далее — на 1 марта. Crew Dragon отправится на МКС с американскими астронавтами Мэттью Домиником, Майклом Барратом, Джанетт Эппс и российским космонавтом Александром Гребенкиным. Экипаж будет оставаться на орбите около шести месяцев.
Между тем глава NASA Билл Нельсон заявил, что США выступают за продолжение сотрудничества с Россией по МКС, пишет RT.
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