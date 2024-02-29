NASA отложило запуск к МКС миссии Crew-8 с россиянином Гребенкиным

«NASA и компания SpaceX теперь нацелены на запуск экипажа Crew 8 к МКС не раньше 23.16 по времени Восточного побережья США 2 марта (7.16 мск 3 марта)», — указали в космическом агентстве.

Ранее запуск планировался на 22 февраля, позже его перенесли на 28 февраля, далее — на 1 марта. Crew Dragon отправится на МКС с американскими астронавтами Мэттью Домиником, Майклом Барратом, Джанетт Эппс и российским космонавтом Александром Гребенкиным. Экипаж будет оставаться на орбите около шести месяцев.

Между тем глава NASA Билл Нельсон заявил, что США выступают за продолжение сотрудничества с Россией по МКС, пишет RT.

