NASA отложило выход астронавтов в российский космос из-за российской утечки

Ранее планировалось, что астронавты выйдут в открытый космос в октябре, однако мероприятие многократно переносилось вследствие утечки теплоносителя на внешней поверхности модуля «Наука» российского сегмента МКС.

В NASA добавили, что сейчас специалисты изучают обстоятельства уже прекратившейся утечки охладителя из запасного радиатора.

Ранее сообщалось, что NASA не видит причин отказываться от полетов астронавтов на российских ракетах «Союз». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

