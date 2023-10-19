NASA отложило выход астронавтов в российский космос из-за российской утечки
Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космического агентства (ЕКА) совершат выход в открытый космос не раньше декабря. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на американское космическое агентство.
Ранее планировалось, что астронавты выйдут в открытый космос в октябре, однако мероприятие многократно переносилось вследствие утечки теплоносителя на внешней поверхности модуля «Наука» российского сегмента МКС.
В NASA добавили, что сейчас специалисты изучают обстоятельства уже прекратившейся утечки охладителя из запасного радиатора.
Ранее сообщалось, что NASA не видит причин отказываться от полетов астронавтов на российских ракетах «Союз». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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