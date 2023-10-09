На российском сегменте МКС произошла утечка теплоносителя

На модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МСК) произошла утечка теплоносителя, сообщила в своем Telegram-канале госкорпорация «Роскосмос».

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Утечка теплоносителя произошла из внешнего контура радиатора, доставленного на станцию в 2012 году. В пресс-службе отметили, что основной контур терморегулирования модуля функционирует в штатном режиме.

В госкорпорации подчеркнули, что угрозы для экипажа и станции нет.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее заявил, что МКС рано или поздно прекратит свое существование. Он уточнил, что дальнейшая работа станции будет зависеть от ее технического состояния, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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