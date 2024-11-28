Аппарат «Луна-26» планируют запустить в сентябре 2027 года
Запуск аппарата «Луна-26» на орбиту естественного спутника Земли запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре того же года. Такие сроки назвал генеральный директор Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, входящего в «Роскосмос», Дмитрий Яременко.
В комментарии изданию «Pro Космос» он также уточнил, что летный образец научной аппаратуры «Луны-26» должен быть готов в третьем квартале 2026 года. Сейчас идут автономные испытания бортовых приборов и систем экспериментальных изделий аппарата.
Руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов на днях сообщил, что «Луна-26» будет добираться до цели по измененной траектории. После запуска аппарат сначала будет использовать орбиту Земли, а по мере дальнейшего полета – Луны. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в общей сложности полет должен занять 22 дня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru