NASA обнародовало самый четкий и детальный снимок Вселенной

Телескоп James Webb сделал первое полноценное фото, которое стало самым глубоким, четким и детальным изображением отдаленного участка Вселенной. Снимок опубликован на сайте NASA.

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На фотографии можно увидеть скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 млрд световых лет.

«Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки», — уточнили в NASA.

Серия снимков с телескопа будет опубликована во вторник.

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ФОТО: НАСА
ТЕГИ:КосмосNASA
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