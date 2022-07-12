NASA обнародовало самый четкий и детальный снимок Вселенной

Семь человек погибли и более 60 получили ранения при ударе по Новой Каховке

Володин: Программа американской противоракетной обороны провалилась

Белоруссия проводит командно-штабное учение на юге республики

На Кузбассе горняк провёл неделю под землёй после аварии

Россиян больше всего волнует рост цен и дефицит товаров