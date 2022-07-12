NASA обнародовало самый четкий и детальный снимок Вселенной
Телескоп James Webb сделал первое полноценное фото, которое стало самым глубоким, четким и детальным изображением отдаленного участка Вселенной. Снимок опубликован на сайте NASA.
На фотографии можно увидеть скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 млрд световых лет.
«Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на Земле держит на расстоянии вытянутой руки», — уточнили в NASA.
Серия снимков с телескопа будет опубликована во вторник.
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