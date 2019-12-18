Таинственное происшествие с челябинским метеоритом в музее попало на видео
Исторический музей Южного Урала опубликовал видео, на котором запечатлен момент таинственного самопроизвольного поднятия защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита. Видеоролик опубликован на странице музея в «ВКонтакте».
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как в определенный момент защитный купол начинает самопроизвольно подниматься. При этом, утверждают сотрудники музея, технических неполадок в музее не наблюдалось. Объяснить происшествие пока невозможно.
«Мы в мистику не верим, но помним, что недавно вблизи Земли пролетал брат-близнец Челябинского метеорита, думайте, что хотите...», - говорится в комментарии к видео.
Ранее в интервью Ura.ru директор музея Владимир Богдановский рассказал подробности происшествия. «Тяжелый купол очень медленно, почти неуловимо для глаз пополз вверх — примерно на половине возможной высоты сработала сигнализация и прибежал охранник. На записи с камер видно, что к пульту управления никто не притрагивался, самопроизвольное срабатывание очень простого по конструкции оборудования практически невероятно. Но, тем не менее, передо мной лежит соответствующий акт», - заявил он.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Раненный Шамсутдиновым солдат начал улыбаться в коме
- Белоруссия дожала Россию с налоговым маневром
- Бой с тенью. В Генштабе увидели подготовку НАТО к войне
- Большинство сливочного масла в России оказалось подделкой
- Украина забудет о Крыме? Зеленский решил вычеркнуть «особый» Севастополь из конституции