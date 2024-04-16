NASA: Мусор с МКС упал на крышу дома во Флориде
Мусор с Международной космической станции упал на Землю через три года нахождения в космосе и пробил крышу дома в Нейплсе в американском штате Флорида. Об этом сообщает NASA.
Как отметили в космическом агентстве, в марте 2021 года с МКС был выброшен грузовой поддон с изношенными батареями общей массой около 5,8 тысячи фунтов (примерно 2,6 тысячи кг).
«Ожидалось, что металлоизделия полностью сгорят в атмосфере 8 марта 2024 года. Однако часть из изделий пережила вхождение в атмосферу и врезалась в дом в Нейплсе», — указали в NASA.
По данным издания Space News, на крышу дома упала опора для крепления батарей на поддоне весом 1,6 фунта (7,2 кг).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru