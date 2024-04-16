NASA: Мусор с МКС упал на крышу дома во Флориде

Как отметили в космическом агентстве, в марте 2021 года с МКС был выброшен грузовой поддон с изношенными батареями общей массой около 5,8 тысячи фунтов (примерно 2,6 тысячи кг).

«Ожидалось, что металлоизделия полностью сгорят в атмосфере 8 марта 2024 года. Однако часть из изделий пережила вхождение в атмосферу и врезалась в дом в Нейплсе», — указали в NASA.

По данным издания Space News, на крышу дома упала опора для крепления батарей на поддоне весом 1,6 фунта (7,2 кг).

