Глава Роскосмоса: США предложили помощь в спуске экипажа «Союза МС-22»
США предложили помощь в спуске экипажа «Союза МС-22», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире «Россия 24».
Он отметил, что партнеры предложили вернуть экипаж на своем корабле из-за проблем с системой охлаждения, но этого не потребуется.
15 декабря произошла утечка из системы охлаждения «Союза МС-22». Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев отмечал, что причиной может быть попадание микрометеорита.
Ранее «Роскосмос» опроверг утверждения о повышении температуры в пилотируемом корабле «Союз МС-22» до 50 градусов Цельсия из-за проблем с наружным радиатором, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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