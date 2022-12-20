Глава Роскосмоса: США предложили помощь в спуске экипажа «Союза МС-22»

США предложили помощь в спуске экипажа «Союза МС-22», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире «Россия 24».

Он отметил, что партнеры предложили вернуть экипаж на своем корабле из-за проблем с системой охлаждения, но этого не потребуется.

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15 декабря произошла утечка из системы охлаждения «Союза МС-22». Исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев отмечал, что причиной может быть попадание микрометеорита.

Ранее «Роскосмос» опроверг утверждения о повышении температуры в пилотируемом корабле «Союз МС-22» до 50 градусов Цельсия из-за проблем с наружным радиатором, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:СШАРоскосмос
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