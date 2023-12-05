Началась установка конструкций навершия башни Национального космического центра

Продолжается строительство Национального космического центра на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева в районе Филёвский Парк на западе российской столицы. Сейчас там уже стартовали работы по устройству металлоконструкций навершия и шпиля башни.

Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Общая высота башни составит 288 метров.

«Устраиваются монолитные конструкции навершия. Готово 8 из 10 уровней, идёт монтаж металлоконструкций. В общей сложности будет смонтировано до 98 тонн металла. Одновременно продолжаются монолитные работы по устройству самого шпиля», – рассказал Бочкарёв.

Главную высотку НКЦ увенчает элемент конструкций навершия с 40-метровым шпилем. Он будет делать акцент на северном угле башни. Работы проводятся на высоте более 200 метров с применением башенных кранов, уточнил генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» (подразделения холдинга «Мосинжпроект») Константин Маслаков:

«Несущий металлокаркас состоит из прогонов и стропильных ферм длиной от 12 до 30 метров. Эти элементы опираются на монолитные железобетонные консоли. Отдельные фрагменты ферм поднимаются с земли на специальную площадку, которая расположена на высоте 200 метров. Там из элементов собираются более крупные сегменты. После этого башенный кран подаёт их непосредственно в зону работ, где их устанавливают в проектное положение».

Качество и безопасность высотных работ обеспечиваются применением современного технологического оборудования. Для этого специально создана ветрозащитная система – она даёт возможность проводить работы 24 часа в сутки, не взирая на погоду.

«Мосинжпроект», который отмечает в этом году своё 65-летие, реализует проект Национального космического центра в интересах правительства Москвы и государственной космической корпорации «Роскосмос». Совокупная площадь комплекса зданий НКЦ превышает 250 тысяч квадратных метров.



