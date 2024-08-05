На Земле началась сильная магнитная буря

Теперь она достигает уровня G3 при максимуме в G5. По предварительным данным, более сильной магнитная буря не станет и будет непродолжительной.

Тем временем, мощные вспышки на Солнце продолжаются. Достигающие Земли частицы могут угрожать не только находящимся на орбите спутникам, но и нарушать работу другой критически важной инфраструктуры, включая трубопроводы. Не исключены сбои в работе энергосистем.

Из-за магнитной бури жители десяти регионов РФ опубликовали в соцсетях снимки северного сияния, которое они наблюдали в ночь на 5 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

