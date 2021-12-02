На Украине заявили об участии в программе по доставке человека на Луну
Украина может принять участие в международном проекте по возвращению человека на Луну, сообщил «Укринформ» глава Государственного космического агентства страны Владимир Тафтай.
По его словам, Киев подписал программу «Артемида». Эксперт выразил уверенность, что страна примет непосредственное участие в процессе по доставке человека на Луну, так как Украина имеет мощный потенциал в данном вопросе, доказанный десятилетиями создания ракетной техники.
Ранее глава Государственного космического агентства сообщил, что Украина и Канада приступили к совместному строительству космодрома на территории канадского города Галифакс.
Напомним, генеральная инспекция Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявила, что дату высадки космонавтов на Луну придётся перенести на более поздний срок. Об этом говорится в докладе инспекции.
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