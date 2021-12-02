На Украине заявили об участии в программе по доставке человека на Луну

По его словам, Киев подписал программу «Артемида». Эксперт выразил уверенность, что страна примет непосредственное участие в процессе по доставке человека на Луну, так как Украина имеет мощный потенциал в данном вопросе, доказанный десятилетиями создания ракетной техники.

Ранее глава Государственного космического агентства сообщил, что Украина и Канада приступили к совместному строительству космодрома на территории канадского города Галифакс.

Напомним, генеральная инспекция Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявила, что дату высадки космонавтов на Луну придётся перенести на более поздний срок. Об этом говорится в докладе инспекции.



