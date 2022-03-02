На стартовый стол Байконура установили ракету «Союз»

Ракета «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол на космодроме Байконур, сообщает Роскосмос.

«Роскосмос» приостановит запуски с космодрома Куру после европейских санкций

«Ракета-носитель «Союз-2.1б» установлена на стартовый стол площадки № 31», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Далее запланировано сведение колонн обслуживания, отмечает RT.

Ранее Роскосмос анонсировал ответные меры на санкции Европы, введенные в отношении космической отрасли на фоне спецоперации России на Украине. Госкорпорация из РФ приостановит сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзовет своих специалистов из Французской Гвианы, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Роскосмос
ТЕГИ:БайконурРакета-носительРоскосмос
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