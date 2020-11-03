На МКС впервые отправится полностью российский экипаж
Межведомственная комиссия утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-18». Об этом сообщили в «Роскосмосе», подчеркнув, что в него войдут три российских космонавта. Известно, что в состав основного экипажа включили Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова. Их дублерами станут Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.
Корабль отправится к МКС в апреле 2021 года.
Напомним, до этого полностью российский экипаж летал в 2000 году на орбитальную станцию «Мир». Интерфакс напоминает, что ранее глава центра подготовки космонавтов Павел Власов заявлял, что полностью российский экипаж должен отправиться на МКС в текущем году. Однако позже стало известно, что из-за неготовности американских космических кораблей НАСА выкупило еще несколько мест в российских «Союзах».
К слову, ранее исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что Международная космическая станция находится в хорошем состоянии, а её надёжность сопоставима с надёжностью холодильника.
На мероприятии в Музее космонавтики, посвящённом 20-летию работы МКС в пилотируемом режиме, Крикалев рассказал, что надеется на работу станции намного дольше гарантийного срока. При этом исполнительный директор Роскосмоса сравнил МКС с телевизором и холодильником, реальный срок работы которых превышает гарантированный.
Крикалев отметил, что изначально МКС была рассчитана на 15-летний срок службы. Однако позже блоки «Заря» и «Звезда» были продлены в эксплуатации до 2024 года.
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