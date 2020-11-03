На МКС впервые отправится полностью российский экипаж

Межведомственная комиссия утвердила состав экипажа корабля «Союз МС-18». Об этом сообщили в «Роскосмосе», подчеркнув, что в него войдут три российских космонавта. Известно, что в состав основного экипажа включили Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова. Их дублерами станут Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Корабль отправится к МКС в апреле 2021 года.

Напомним, до этого полностью российский экипаж летал в 2000 году на орбитальную станцию «Мир». Интерфакс напоминает, что ранее глава центра подготовки космонавтов Павел Власов заявлял, что полностью российский экипаж должен отправиться на МКС в текущем году. Однако позже стало известно, что из-за неготовности американских космических кораблей НАСА выкупило еще несколько мест в российских «Союзах».