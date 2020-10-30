Космонавты назвали возможную причину трещины в российском сегменте МКС
Экипаж Международной космической станции рассказал об особенностях и возможных причинах трещины в российском модуле "Звезда". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию переговоров NASA.
По данным космонавтов, криволинейное повреждение, ставшее причиной утечки воздуха на российском модуле, обладает выпуклой формой, направленной внутрь герметичного отсека длиной в 4 сантиметра.
Экипаж МКС считает вероятной причиной трещины удар "с внешней стороны", однако осмотр снаружи, по данным космонавтов, провести крайне затруднительно. Для этого необходимо снять с поверхности модуля экранно-вакуумную теплоизоляцию.
Впервые утечка воздуха в модуле была отмечена еще в сентябре 2019 года. Спустя год скорость утечки усилилась в пять раз, и экипаж был вынужден заклеить трещину термостойким капроновым скотчем.
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