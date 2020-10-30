Космонавты назвали возможную причину трещины в российском сегменте МКС

По данным космонавтов, криволинейное повреждение, ставшее причиной утечки воздуха на российском модуле, обладает выпуклой формой, направленной внутрь герметичного отсека длиной в 4 сантиметра.

Экипаж МКС считает вероятной причиной трещины удар "с внешней стороны", однако осмотр снаружи, по данным космонавтов, провести крайне затруднительно. Для этого необходимо снять с поверхности модуля экранно-вакуумную теплоизоляцию.

Впервые утечка воздуха в модуле была отмечена еще в сентябре 2019 года. Спустя год скорость утечки усилилась в пять раз, и экипаж был вынужден заклеить трещину термостойким капроновым скотчем.