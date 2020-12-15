На МКС установят новый туалет американского производства

На Международной космической станции (МКС) будет установлен первый американский туалет взамен устаревшего устройства российского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.

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На МКС установлены два туалета российского производства в модулях "Звезда" и Tranquility. Как передает агентство, грузовой корабль Cygnus в октябре доставил на станцию устройство UWMS, разработанное NASA. По имеющимся данным, новый туалет легче на 40% и компактнее на 65 %.

Туалет был произведен с опорой на предложения космонавтов "о комфорте и простоте использования". Астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер уже начали работы по установке туалета в модуле Tranquillity.


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Фото: nasa.gov
ТЕГИ:КосмонавтыТуалетМКС
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