На МКС установят новый туалет американского производства
На Международной космической станции (МКС) будет установлен первый американский туалет взамен устаревшего устройства российского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на NASA.
На МКС установлены два туалета российского производства в модулях "Звезда" и Tranquility. Как передает агентство, грузовой корабль Cygnus в октябре доставил на станцию устройство UWMS, разработанное NASA. По имеющимся данным, новый туалет легче на 40% и компактнее на 65 %.
Туалет был произведен с опорой на предложения космонавтов "о комфорте и простоте использования". Астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер уже начали работы по установке туалета в модуле Tranquillity.
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