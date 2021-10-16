На МКС сработала сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»

Как сообщил космонавт Антон Шкаплеров, на станции зазвучала сирена и сработало оповещение, однако «через секунду» снялось. Россиянин отметил, что инцидент произошел из-за на время пропавшей готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации «Звезды».

Позже Центра управления полетами в Хьюстоне сообщил экипажу МКС, что никаких действий от космонавтов не требуется.

Ранее сообщалось, что МКС временно потеряла ориентацию из-за наземной процедуры.

