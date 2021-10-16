На МКС сработала сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»
Сирена сработала минувшей ночью на Международной космической станции (МКС) из-за сбоя в системе управления российского модуля «Звезда». Об этом свидетельствуют транслируемые NASA переговоры экипажа с Землей.
Как сообщил космонавт Антон Шкаплеров, на станции зазвучала сирена и сработало оповещение, однако «через секунду» снялось. Россиянин отметил, что инцидент произошел из-за на время пропавшей готовности навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации «Звезды».
Позже Центра управления полетами в Хьюстоне сообщил экипажу МКС, что никаких действий от космонавтов не требуется.
Ранее сообщалось, что МКС временно потеряла ориентацию из-за наземной процедуры.
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