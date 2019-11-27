Космонавты рассказали, как выжить на МКС без туалета

На борту Международной космической станции не работают все туалеты, астронавты вынуждены пользоваться одноразовыми пакетами. Об этом пишут РИА Новости, опираясь на переговоры экипажа с наземными специалистами NASA.

На МКС находятся два туалета в российском и в американском модулях. Также санузлы расположены в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но их используют в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.

Космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов уверил НСН, что никаких проблем у космонавтов не будет.

«Я вас уверяю, что выход всегда найдется. С точки зрения гигиенического обеспечения экипажа эти проблемы были решены, причем весьма давно. На полет это точно не повлияет. Мы в свое время в случае непредвиденных обстоятельств использовали холщовые пропитанные салфетки с романтическим названием «Жасмин». Они находились в специальной упаковке, и они сохраняли свежесть 10 лет. 2-3 салфетки использовали и как будто из душа вышел»,- вспомнил Нефедов.