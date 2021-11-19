На МКС сломался туалет в американском сегменте

«Сегодня утром мне пришлось заниматься довольно грязной работой. У нас сломался туалет и мне пришлось глубоко разобраться с его устройством, со всеми шлангами, чтобы чинить его», - отметил Маурер в разговоре с министрами стран–участниц ЕКА. Его слова передает РИА Новости.

При этом в прошлом году такая же проблема была в российском модуле, после чего на российской части МКС был установлен туалет нового образца и американского производства.

В настоящий момент на станции находится 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, а также американца Марка Ванде Хая. Кроме того, на МКС прибыл экипаж корабля Crew Dragon, среди них астронавты Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиас Маурер.

