На МКС сломался туалет в американском сегменте
В американском сегменте Международной космической станции (МКС) сломался туалет. Об этом рассказал астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер.
«Сегодня утром мне пришлось заниматься довольно грязной работой. У нас сломался туалет и мне пришлось глубоко разобраться с его устройством, со всеми шлангами, чтобы чинить его», - отметил Маурер в разговоре с министрами стран–участниц ЕКА. Его слова передает РИА Новости.
При этом в прошлом году такая же проблема была в российском модуле, после чего на российской части МКС был установлен туалет нового образца и американского производства.
В настоящий момент на станции находится 66-я экспедиция в составе россиян Петра Дуброва и Антона Шкаплерова, а также американца Марка Ванде Хая. Кроме того, на МКС прибыл экипаж корабля Crew Dragon, среди них астронавты Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиас Маурер.
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