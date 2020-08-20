На МКС произошла утечка воздуха

На Международной космической станции (МКС) обнаружена утечка воздуха, предположительно, в американском сегменте. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что она не угрожает безопасности экипажа и самой станции. Напомним, в предыдущий раз утечка воздуха на МКС была зафиксирована 30 августа 2018 года.

Российский космонавт снял с борта МКС загадочные объекты

Между тем, ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в Twitter видео, на котором заметны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. В комментариях к нему Вагнер подчеркнул, что они движутся параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый предположил, что это могут быть спутники системы связи Starlink.


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ФОТО: www.federalspace.ru
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