На МКС произошла утечка воздуха

Между тем, ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), опубликовал в Twitter видео, на котором заметны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. В комментариях к нему Вагнер подчеркнул, что они движутся параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый предположил, что это могут быть спутники системы связи Starlink.



