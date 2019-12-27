ЦУП скорректировал орбиту МКС

Международная космическая станция выполнила сегодня утром на орбите два манёвра. Орбита МКС скорректирована с целью формирования оптимальных баллистических условий для посадки транспортного пилотируемого «Союза МС-13» в феврале будущего года. Вместе с кораблём на Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, а также астронавты Лука Пармитано и Кристина Кук.

Оба маневра проведены российским Центром управления полетами с помощью двигателей «Прогресса МС-13», сообщает «Свободная пресса». Сейчас на МКС работают шесть членов экипажа, в том числе, двое россиян - Скворцов и Олег Скрипочка.

