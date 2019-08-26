На МАКС-2019 будут дежурить два десятка медицинских бригад

Медицинское сопровождение Международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском обеспечат более 20 бригад обеспечат. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», об этом сообщили в областном Минздраве.

Там подчеркнули, что в период проведения мероприятия дежурство будут нести бригады экстренной медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Московской области, бригады скорой медицинской помощи, а также специализированные бригады МОНИКИ имени Владимирского.

Ранее стало известно, что аэропорт Жуковский в преддверии МАКС-2019 модернизирует систему отпугивания птиц. В частности, авиагавань закупила новое оборудование – по всему периметру аэродрома появится дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования.

Напомним, международный аэрокосмический салон открывается завтра, 27 августа, и продлится до 1 сентября. По предварительным оценкам, МАКС-2019 посетит полмиллиона человек.

