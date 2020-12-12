На американском сегменте МКС отказала техника

Из-за перебоев в энергоснабжении на американском сегменте Международной космической станции (МКС) отключена часть оборудования. В модуле Unity не работает высокоскоростная связь с Землей, один из четырех гироскопов, отвечающих за ориентацию станции в пространстве, датчик дыма и и компьютер.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные трансляции NASA переговоров экипажа с землей.

Американский прибор не обнаружил место утечки в российском модуле на МКС

Инцидент произошел из-за отказа блока разрядки-зарядки аккумуляторной солнечной батареи, который расположен на внешней стороне американского сегмента.

О случившемся астронавту Кэтлин Рубинс доложил утром 12 декабря специалист хьюстонского Центра управления полетами.

Из-за неполадок на треть сократили электропитание одного из восьми каналов американского сегмента МКС, уточняет Газета.ru.

В данный момент на борту МКС находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков, их американские коллеги Кэтлин Рубинс, Виктор Гловер, Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер, а также японский астронавт Соити Ногути.

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Фото: nasa.gov
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