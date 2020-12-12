На американском сегменте МКС отказала техника

Из-за перебоев в энергоснабжении на американском сегменте Международной космической станции (МКС) отключена часть оборудования. В модуле Unity не работает высокоскоростная связь с Землей, один из четырех гироскопов, отвечающих за ориентацию станции в пространстве, датчик дыма и и компьютер.

Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные трансляции NASA переговоров экипажа с землей.