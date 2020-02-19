«Можем заменить любого». Герой России рассказал о дублирующих космических экипажах

Российский космонавт Николай Тихонов может покинуть экипаж «Союза МС-16» из-за травмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли. «Николай Тихонов получил травму, которая может стать препятствием для его полета на МКС», — завил собеседник агентства. Характер травмы космонавта не сообщается. Отмечается, что на замену Тихонову рассматривается кандидатура космонавта Сергея Рыжикова.

Герой России, космонавт Павел Виноградов не стал комментировать в эфире НСН причину, по которой произошла замена. По его словам, для этого есть Роскосмос. Он также заверил, что программа подготовки космонавтов всегда включает в себя подготовку дублирующих экипажей.