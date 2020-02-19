«Можем заменить любого». Герой России рассказал о дублирующих космических экипажах
Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН заявил, что не видит поводов для беспокойства из-за замены космонавта Тихонова.
Российский космонавт Николай Тихонов может покинуть экипаж «Союза МС-16» из-за травмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли. «Николай Тихонов получил травму, которая может стать препятствием для его полета на МКС», — завил собеседник агентства. Характер травмы космонавта не сообщается. Отмечается, что на замену Тихонову рассматривается кандидатура космонавта Сергея Рыжикова.
Герой России, космонавт Павел Виноградов не стал комментировать в эфире НСН причину, по которой произошла замена. По его словам, для этого есть Роскосмос. Он также заверил, что программа подготовки космонавтов всегда включает в себя подготовку дублирующих экипажей.
«Всегда специально готовят несколько дублирующих экипажей космонавтов. Это не футболисты, это космонавты, мы к ним относимся гораздо строже. Никаких потерь у нас не будет, у нас программа строится таким образом, что мы можем заменить экипаж практически любой. Программа полетов на МКС не зависит от смены экипажа. Это слишком дорогое удовольствие для всех. По поводу здоровья космонавта Тихонова я не в курсе, я не его врач, у нас есть Роскосмос, они будут давать соответствующие объяснения», - заявил он.
Еще один источник сообщил, что 19 февраля пройдет заседание Главной медицинской комиссии, которая должна определить, является ли полученная космонавтом травма препятствием для его полета. После этого будет принято решение об исключении его из экипажа по медицинским показаниям.
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