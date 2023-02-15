Молдавия закроет свое воздушное пространство во время европейского саммита

Отмечается, что будет разрешено только несколько предварительно согласованных полетов. Указывается также, что авиация общего назначения будет остановлена кроме тех вертолетов, которые будут доставлять делегатов саммита.

Ранее, 14 февраля, ТАСС сообщил, что причиной временной приостановки воздушного сообщения в Молдавии стал неопознанный летательный аппарат. По данным республиканского минобороны, похожий на метеозонд неопознанный объект обнаружили в районе города Сороки, отмечает НСН.

