Воздушное пространство Молдавии открыли
Воздушное пространство Молдавии снова открыто, сообщили в управлении гражданской авиации республики. Ранее воздушное пространство страны было закрыто «из соображений безопасности».
10 февраля Минобороны Молдавии сообщило, что в воздушное пространство страны вошла ракета, которая пролетела над городами Мокра в Приднестровском районе и Косауць Сорокского района и направлялась в сторону границы с Украиной. Из-за этого инцидента в МИД Молдавии был вызван российский посол.
25 января глава минобороны республики Анатолий Носатый заявлял, что Молдавия не собирается закрывать небо из-за нескольких случаев падения обломков ракет на ее территорию. Одновременно он утверждал, что в случае необходимости или опасности соответствующие меры будут приняты.
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