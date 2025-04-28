Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний

В апреле президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий использовать гражданские воздушные суда с экипажем в аренде для выполнения международных перевозок.

Согласно новым нормам, договор аренды может заключаться между российским эксплуатантом и иностранной авиакомпанией, выступающей в роли арендодателя или арендатора. Также в документе закреплены требования к содержанию таких соглашений.

В Совете Федерации считают, что принятые меры помогут увеличить количество доступных воздушных судов для международных перевозок, снизить расходы российских авиакомпаний и повысить уровень защиты прав пассажиров, передает «Радиоточка НСН».

