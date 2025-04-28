Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний

Минтранс готовит подзаконную базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас организовано взаимодействие в части мониторинга заключения авиакомпаниями таких договоров. Так называемый «мокрый лизинг» подразумевает аренду самолета вместе с экипажем, а расходы на топливо техобслуживание и страхование остаются за арендодателем.

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В апреле президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий использовать гражданские воздушные суда с экипажем в аренде для выполнения международных перевозок.

Согласно новым нормам, договор аренды может заключаться между российским эксплуатантом и иностранной авиакомпанией, выступающей в роли арендодателя или арендатора. Также в документе закреплены требования к содержанию таких соглашений.

В Совете Федерации считают, что принятые меры помогут увеличить количество доступных воздушных судов для международных перевозок, снизить расходы российских авиакомпаний и повысить уровень защиты прав пассажиров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Тарасенков
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