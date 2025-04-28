Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний
Минтранс готовит подзаконную базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает РИА Новости.
По его словам, сейчас организовано взаимодействие в части мониторинга заключения авиакомпаниями таких договоров. Так называемый «мокрый лизинг» подразумевает аренду самолета вместе с экипажем, а расходы на топливо техобслуживание и страхование остаются за арендодателем.
В апреле президент России Владимир Путин утвердил закон, позволяющий использовать гражданские воздушные суда с экипажем в аренде для выполнения международных перевозок.
Согласно новым нормам, договор аренды может заключаться между российским эксплуатантом и иностранной авиакомпанией, выступающей в роли арендодателя или арендатора. Также в документе закреплены требования к содержанию таких соглашений.
В Совете Федерации считают, что принятые меры помогут увеличить количество доступных воздушных судов для международных перевозок, снизить расходы российских авиакомпаний и повысить уровень защиты прав пассажиров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: При ударе США по центру мигрантов в Йемене погибли 30 человек
- Теннисист Медведев вышел в четвертый круг турнира ATP в Мадриде
- Россия за год увеличила поставки вина в Китай в одиннадцать раз
- СМИ: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Киева
- В России введут уголовную ответственность для дропперов
- В ДТП с микроавтобусом под Калугой погиб один человек, 11 пострадали
- Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний
- В петербургском аэропорту Пулково ограничили прием и выпуск лайнеров
- СМИ: В России выявят неработающих трудоспособных граждан
- Над территорией России за ночь уничтожили 115 беспилотников ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru