Модуль «Пирс» затоплен на «кладбище космических кораблей»

«Несгораемые элементы были затоплены на "кладбище космических кораблей" в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго»,— говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Ранее в понедельник корабль и модуль расстыковались с Международной космической станцией (МКС), напоминает телеканал «360».

«Пирс» запустили и пристыковали к МКС в 2001 году. Модуль использовали для выходов экипажей с российского сегмента станции в открытый космос.

