Модуль «Пирс» затоплен на «кладбище космических кораблей»
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-16» и модуль «Пирс» затоплены в Тихом океане. Об этом сообщает Роскосмос.
Несгораемые элементы были затоплены на «кладбище космических кораблей» в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго.— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 26, 2021
Время затопления совпало с расчётным. https://t.co/yvFttR0CGZ
«Несгораемые элементы были затоплены на "кладбище космических кораблей" в несудоходной части Тихого океана — в 3,6 тыс. км от города Веллингтона и 5,8 тыс. км от города Сантьяго»,— говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
Ранее в понедельник корабль и модуль расстыковались с Международной космической станцией (МКС), напоминает телеканал «360».
«Пирс» запустили и пристыковали к МКС в 2001 году. Модуль использовали для выходов экипажей с российского сегмента станции в открытый космос.
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