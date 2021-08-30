Многоразовый космический грузовик Dragon состыковался с МКС

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции. Операция прошла в автоматическом режиме. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства вело прямую видеотрансляцию.

Грузовик причалил к модулю Harmony американского сегмента МКС в 17:30 по московскому времени. Cargo Dragon привёз на орбиту 2,8 т грузов – продукты питания, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов.

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Запуск корабля был произведён в воскресенье, 29 августа с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Это уже 23 старт грузовика SpaceX и третья миссия улучшенного варианта Cargo Dragon.

Эта модификация способна доставлять на МКС на 20% больше груза. Кроме того, многоразовый корабль может автономно стыковаться со станцией без необходимости задействовать руку-манипулятор, как прежде. Он рассчитан на пять полётов к МКС с возвращением на Землю.

Cargo Dragon на сегодня единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

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ФОТО: Фот: facebook.com/NASA
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