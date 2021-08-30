Многоразовый космический грузовик Dragon состыковался с МКС

Запуск корабля был произведён в воскресенье, 29 августа с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Это уже 23 старт грузовика SpaceX и третья миссия улучшенного варианта Cargo Dragon.

Эта модификация способна доставлять на МКС на 20% больше груза. Кроме того, многоразовый корабль может автономно стыковаться со станцией без необходимости задействовать руку-манипулятор, как прежде. Он рассчитан на пять полётов к МКС с возвращением на Землю.

Cargo Dragon на сегодня единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

