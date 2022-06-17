МКС отклонилась от космического мусора

Это было необходимо для того, чтобы избежать сближения с космическим мусором. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 890 метров.

Опасное сближение должно было произойти в 00:50 по московскому времени на расстоянии 285 метров.

Напомним, глава Счётной палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что из 1,5 тысячи существующих госпрограмм только 22% демонстрируют реальные результаты. По его словам наименее совершенной является программа по развитию космической деятельности.

Космическая отрасль в России действительно переживает крайне тяжелые времена, надежды на изменение ситуации пока что нет, отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

