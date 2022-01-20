Мишустин: Россия должна сохранить статус мировой авиационной державы
России важно сохранить статус мировой авиационной державы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, современные самолеты нужны, чтобы обеспечить транспортную связанность регионов страны.
Во время совещания по развитию гражданского самолетостроения и обновлении парка самолетов гражданской авиации глава правительства отметил, что авиастроительная отрасль - это наукоемкое производство с высокой добавленной стоимостью, оно стимулирует развитие смежных отраслей и помогает создавать тысячи новых рабочих мест.
По словам Мишустина, только в рамках реализации проекта МС-21 предполагается принять на работу дополнительно более 25 тысяч высококвалифицированных специалистов в Иркутске, Ульяновске, Казани и Воронеже, передает РИА Новости.
Ранее премьер заявил, что Россия нуждается в создании сверхзвукового самолета - он позволит сократить время перелета на дальние расстояния: на Дальний Восток или за границу.
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