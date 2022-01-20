Мишустин: Россия должна сохранить статус мировой авиационной державы

По словам Мишустина, только в рамках реализации проекта МС-21 предполагается принять на работу дополнительно более 25 тысяч высококвалифицированных специалистов в Иркутске, Ульяновске, Казани и Воронеже, передает РИА Новости.

Ранее премьер заявил, что Россия нуждается в создании сверхзвукового самолета - он позволит сократить время перелета на дальние расстояния: на Дальний Восток или за границу.

